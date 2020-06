Nisarga Cyclone: Mumbai Airport पर टला बड़ा हादसा, रनवे पर लैंडिंग के समय फिसला विमान

नई दिल्ली। Nisarga Cyclone के चलते बुधवार को मुबई एयरपोर्ट ( Mumbai Airport ) पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दरअसल, मुंबई एयरपोर्ट पर एक कारगो विमान ( Cargo Plane ) लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया। काफी दूर तक फिसलने के बाद विमान रनवे पर ही हिचकोले खाता हुए पूरी तरह से घूम गया। सोशल मीडिया ( video viral on social media ) पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल, बुधवार को चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Nisarga Cyclone ) महाराष्ट्र के समुद्री तट ( Maharashtra coast ) पर टकराया। इसकी वजह से मुंबई में दो दिनों से तेज बारिश ( Heavy Rain in Mumbai ) हो रही है। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट ( Mumbai Airport ) पर भी पानी भरा हुआ है, जिस पर लैंडिंग के समय कार्गो विमान फिसल गया।

A @FedEx cargo plane caught fire while landing on wet runway at #Mumbai airport. Plane stopped after skidding down the runway, no loss of lives ! #CycloneNisarga pic.twitter.com/ok1lg2qAen