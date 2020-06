Gujarat: Chemical factory में तेज धमाका, हादसे में 5 मजदूरों की मौत और 32 घायल

नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis in India ) के बीच गुजरात ( Gujarat ) से दिल दहलाने वाली खबर आई है।

यहां भरूच जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका ( Blast In Chemical Factory ) हुआ है। धमाका इतना तेज था कि आसपास का इलाका धुएं के गुबार से ढक गया।

वहीं, हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई और 32 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

मौके पर पहुंची पुलिस व फायर बिग्रेड ( Fire brigade ) ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाय, जिनमें कई की हालात नाजुक बनी हुई है।

Gujarat: Many workers injured in a blast at Yashashvi Rasayan Private Limited in Dahej Industrial Estate of Bharuch district. More details awaited. pic.twitter.com/Ldg2TLOUlr