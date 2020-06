Manoj Tiwari की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी, BJP ने Adesh Gupta को सौंपी कमान

नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis ) के बीच भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने बड़ा फेरबदल किया है। भाजपा ने मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari ) को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ( Delhi BJP President ) के पद से हटा दिया है।

पार्टी ने उनकी जगह आदेश कुमार गुप्ता ( Adesh Kumar Gupta ) को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ( BJP General Secretary Arun Singh ) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

Monsoon 2020: मानसून ने केरल में सही समय पर दी दस्तक, कई इलाकों में झमाझम बारिश

दिल्ली के साथ ही छत्तीसगढ़ पार्टी संगठन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यहां भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर विष्णुदेव साय को प्रदेश की कमान सौंपी है।

इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में भी भाजपा ने एस टिकेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया है।

भाजपा प्रदेश संगठनों में हुए इस बड़े फेरबदल की घोषणा पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की है।

Cabinet Meeting: नितिन गडकरी बोले- 6 करोड़ MSME ने 11 करोड़ नौकरियां दी

Bharatiya Janata Party appoints Vishnu Deo Sai and S Tikendra Singh as State Party Presidents of Chhattisgarh and Manipur respectively.