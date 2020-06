China-India Border Dispute: नरम पड़े चीन के तेवर, बातचीत बताया विवाद का हल

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख ( East Ladakh ) में भारत-चीन सीमा विवाद ( India-China border dispute ) में कुछ नरमाई के संकेत देखने को मिले हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर दोनों सेनाओं की तनातनी के के बीच चीन ( China ) के तेवर कुछ नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं।

यही वजह है कि चीन (China) के विदेश मंत्रालय ( Foreign Ministry ) के प्रवक्ता झाओ लिजियान ( spokesman Zhao Lijian ) ने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए हल करने के संकेत दिए हैं।

झाओ लिजियान ने कहा कि चीन-भारत बॉर्डर ( India-China Border ) पर बनी हुईं मौजूदा परिस्थितियां न केवल पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, स्थिर भी हैं।

COVID-19: दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 20 हजार के पार, अब तक 523 लोगों की मौत

Currently the overall situation along the China-India border is stable and controllable. Both diplomatic and military communication channels between China and India on the border issue are open: Chinese foreign ministry spokesman Zhao Lijian pic.twitter.com/FboJP5E3ue