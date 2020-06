COVID-19: दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 20 हजार के पार, अब तक 523 लोगों की मौत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus ) में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 990 नए मरीज मिले हैं।

दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) ने सोमवार को कोरोना ( Coronavirus ) से मरने वाले 50 लोगों का नया आंकड़ा भी जारी किया है।

इसके साथ ही अब दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus in Delhi ) की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 20 हजार के पार पहुंच गई है।

जबकि इस जानलेवा बीमारी से मरने वालों की संख्या 523 हो चुकी है। दिल्ली सरकार ( AAP Goverment ) ने अपने आधिकारिक बुलेटिन में कहा कि कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) से 12 व्यक्तियों की मृत्यु बीते 24 घंटे के दौरान हुई जबकि शेष 38 व्यक्तियों की मृत्यु इससे पहले अलग-अलग दिनों में हुई है।

दिल्ली में अभी तक 20,834 लोग कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) से ग्रसित हो चुके हैं।

