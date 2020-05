Covid-19 : दिल्ली में BSF हेडक्वार्टर की 2 मंजिल सील, एक जवान मिला कोरोना पॉजिटिव

नई दिल्ली। सोमवार को सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) के एक कर्मचारी का कोरोना वायरस ( coronavirus ) पॉजिटिव पुष्टि होने के बाद मुख्यालय की दो मंजिलों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस बात की पुष्टि बीएसएफ के अधिकारियों ने कर दी है।

बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और ड्यूटी पर अभी बेहद कम कर्मचारी ही हैं।

After a staff member of Border Security Force (BSF) working in Headquarters at CGO Complex in Delhi tested positive for #COVID19 last night, first and second floor of the office have been closed for sanitization: BSF