IIT Delhi की दुनिया की सबसे सस्ती COVID-19 diagnostic kit बाजार में लॉन्च, कीमत में कमी संभव

नई दिल्ली। कोरोना वायरस परीक्षण के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ( iit delhi ) की कोरोश्योर किट को 399 रुपये में बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। यह बाजार में अब तक की सबसे सस्ती परीक्षण किट ( Covid-19 Testing Kit ) है और इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ( drug controller general of india ) और इंडियन मेडिकल काउंसिल ( indian council of medical research ) द्वारा स्वीकृत किया गया है।

हालांकि यह किट ओवर-द-काउंटर उपलब्ध नहीं होगी। इस किट के विकास में लगे IIT दिल्ली के प्रमुख शोधकर्ता वी पेरूमल ने बताया कि इसे केवल एक प्रमाणित प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां COVID-19 के लिए RT-PCR टेस्टिंग ( RT PCR test ) हो रही हो। एक बार इस किट का थोक में उत्पादन शुरू होने पर इसकी मौजूदा 399 रुपये की कीमत में 20-30 प्रतिशत तक की की हो सकती है।

उन्होंने आगे बताया कि आईआईटी-दिल्ली ने अब तक 10 कंपनियों को यह तकनीक सौंपी की है, जिनमें न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेज भी शामिल हैं। अगले 10 दिनों में केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CSDCO) से दो से तीन और लाइसेंसधारियों विनिर्माण को लाइसेंस दिए जाने की उम्मीद है।

