Good News: Oxford-AstraZeneca की कोरोना वैक्सीन ने Human Trial में दिखाए बेहतर नतीजे

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच हर किसी को जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन या दवा का इंतजार है। हर कोई यह खुशखबरी सुनने को बेकरार है। लेकिन इस बीच AstraZeneca की प्रायोगिक कोरोना वायरस वैक्सीन के सोमवार को नतीजे सामने आए। शारीरिक रूप से स्वस्थ वॉलेंटियर्स पर इस वैक्सीन के किए गए शुरुआती परीक्षण यानी ह्यूमन ट्रायल्स में ना केवल यह वैक्सीन सुरक्षित रही बल्कि इसने इम्यून रिस्पॉन्स भी दिखाया।

ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों और AstraZeneca के संयुक्त प्रयास से बनाई जा रही वैक्सीन को फिलहाल AZD1222 कोड नाम दिया गया है और यह डेवलपमेंट स्टेज में है। लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित इसके नतीजों के मुताबिक इस वैक्सीन ने अपने परीक्षण चरण के दौरान किसी तरह के गंभीर दुष्प्रभाव नहीं दिखाए और एंटीबॉडी हासिल करने के साथ ही टी-सेल इम्यून प्रतिक्रिया भी दी।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एंड्र्यू पोलार्ड के मुताबिक, "हमें उम्मीद है कि इसका मतलब है कि शरीर का इम्यून सिस्टम इस वायरस को याद रखेगा, इसलिए हमारी वैक्सीन लोगों को लंबे वक्त तक इससे सुरक्षित रखेगी। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कितनी प्रभावी है और कितने लंबे वक्त तक सुरक्षा प्रदान करती है, हमें कुछ और शोध करने पड़ेंगे।"

