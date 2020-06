COVID-19: ED के पांच कर्मचारी Corona Positive, 48 घंटे के लिए Headquarter सील

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ( ED Headquarters ) मुख्यालय के पांच कर्मचारी को कोरोना वायरस ( Coronavirus ) जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं।

कोरोना संक्रमित ( Corona infected ) लोगों में एक विशेष प्रवर्तन रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) में कई कर्मचारियों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) होने के बाद जांच एजेंसी के मुख्यालय को 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है।

इसके साथ ही संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आए 10 से अधिक अधिकारियों को क्वारंटाइन ( Quarantine ) कर दिया गया है।

आपको बता दें कि कोरोना के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ED Headquarters और सभी डॉक्यूमेंट्स को हफ्ते में दो बार सैनिटाइज करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है।

5 #COVID19 positive cases found in the headquarters of Enforcement Directorate (ED) situated at Lok Nayak Bhawan, Khan Market, Delhi. The building was sanitized yesterday; it has been sealed till tomorrow. pic.twitter.com/Zw0noeEXi1 — ANI (@ANI) June 6, 2020

जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए पांच में से दो अनुबंधित कर्मचारी हैं। ईडी के सूत्रों के अनुसार, दक्षिणी दिल्ली के खान मार्केट इलाके में लोकनायक भवन में स्थित ईडी मुख्यालय की एक मंजिल को सैनेटाइज करने के लिए दो दिनों के लिए सील कर दिया गया है, क्योंकि एजेंसी का एक अधिकारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है।

लोकनायक भवन में ईडी कार्यालय दो मंजिलों में काम करता है, जिसमें से केवल एक को सील किया गया है।

सूत्र ने आगे कहा कि अधिकारी को होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। उनके संपर्क का पता लगाया जा रहा है।

This is the highest single-day spike in the number of #COVID19 cases (9887) & deaths (294) in India. https://t.co/aTsdhQFFO4 — ANI (@ANI) June 6, 2020

आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित 1330 नए रोगी सामने आए हैं

। दिल्ली में कोरोना वायरस से अभी तक 26 हजार से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना से मरने वाले 58 नए रोगियों की संख्या जारी की है।

जिसके बाद दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 708 पहुंच गई है।

India reports 9887 new #COVID19 cases & 294 deaths in the last 24 hours. Total number of cases in the country now at 236657, including 115942 active cases, 114073 cured/discharged/migrated and 6642 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/1URmVp49Ww — ANI (@ANI) June 6, 2020

शुक्रवार रात दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक बुलेटिन में कहा कि इन 58 व्यक्तियों में से 25 व्यक्तियों की मृत्यु 3 जून को हुई है।

जबकि शेष 33 व्यक्तियों की मृत्यु 4 मई से 2 जून के बीच अलग-अलग दिनों में हुई है। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए कुल रोगियों की संख्या 26,334 हो गई है।