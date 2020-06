Weather Update: Delhi-Haryana में तेज हवा के साथ होगी बारिश, आसमान में 9 जून तक छाए रहेंगे बदरा

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ( weather update ) की लगातार आंख मिचौली चल रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने देश के कई इलाकों में तेज हवाओं ( Strong winds ) के साथ बारिश ( Raining ) होने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को हरियाणा ( Rain in Haryana ) में 20 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश पड़ेगी।

वहीं, मौसम विशेषज्ञों की मानें तो दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत ( North India ) में कई जगह 9 जून तक आंशिक बादल छाए रहेंगे।

Thunderstorm with rain and wind speed 20-40 KMPH would occur over&adjoining areas of Hissar, Bhiwani, Kosli, Mahendargarh, Charkhi Dadri, Jhajjar, Narnaul, Rewari, Rohtak, Gurugram, Sonipat&light rain over isolated places of Delhi during next 2 hours: India Meteorological Dept