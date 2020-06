Underworld Don Dawood Ibrahim निकला कोरोना संक्रमित, Karachi के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती!

नई दिल्ली। एक ओर जहां पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 ( COVID-19 ) की गिरफ्त में है, वहीं इस जानलेवा बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।

यह खबर दुनिया के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ( Underworld don Dawood Ibrahim ) से जुड़ी हुई है।

दरअसल, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी कोरोना वायरस ( Coronavirus) की चपेट में आ गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) आने के बाद दाऊद के गार्ड्स और अन्य स्टाफ को क्वारंटाइन ( Quarantine ) कर दिया गया है।

खबर तो यहां तक है कि दाऊद की पत्नी महजबीन (Mahzabeen) भी कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) पाई गई है।

जिसके चलते डॉन और उसकी पत्नी को कराची के एक आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

