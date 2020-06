COVID-19: AAP के पटेल नगर सीट से MLA Raj Kumar Anand निकले कोरोना पॉजिटिव, Home Quarantine में रखा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP ) के दिल्ली की पटेल नगर सीट से विधायक राज कुमार आनंद ( MLA Raj Kumar Anand ) गुरुवार को अपने भाई के साथ कोरोना पाजिटिव ( Coronavirus positive ) पाए गए।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, विधायक को बीमारी का कोई लक्षण ( Coronavirus symptoms ) नहीं है और उन्हें घर पर ही क्वोरंटीन ( Quarantine ) में रखा गया है।

पार्टी के एक नेता ने आईएएनएस से कहा कि विधायक को गुरुवार को पॉजिटिव पाया गया। वह और उनके भाई घर पर ही क्वोरंटीन में हैं।"

COVID-19: दिल्ली के AIIMS में Coronavirus का कहर, 479 पॉजिटिव मामले मिले

Delhi reports 1359 new #COVID19 positive cases, total number of cases is now 25004. Death toll stands at 650. There are 14456 active cases: Delhi Government pic.twitter.com/VzUEFyNaGT