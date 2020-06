Unlock-1.0: अब पूरी तरह से बदले नजर आएंगे Shopping Mall , केंद्र सरकार ने जारी की Guideline

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संकट ( Coronavirus Crisis ) के बीच केंद्र सरकार ( Central Goverment ) ने शॉपिंग मॉल्स ( Shopping Malls ) को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सरकार ने यह अनुमति कुछ जरूरी नियम और शर्तों के आधार पर दी हैं। स्वास्थ्य एंव कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) की ओर से गुरुवार को इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। नई गाइडलाइन ( New guideline ) के अनुसार अब शॉपिंग ( Containment Zone ) मॉल्स में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के नहीं आने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सरकार के आदेश के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन में से बाहर के ही शॉपिंग मॉल्स और होटल खोलने की इजाजत दी गई है।

मॉल में एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्लूडी की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी

एयर कंडीशनर का टेंपरेचर 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा

रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत के आसपास ही रखनी होगी

मॉल्स में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने के प्ले ग्राउंड और सिनेमा हॉल बंद रखने होंगे

इसके साथ ही फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में बैठने की आधी क्षमता रही रखनी होगी

बुफे सिस्टम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा

रूम्स में सामान रखने से पहले उसको सैनेटाइज किया जाएगा

डाइन—इन की बजाए रूम सर्विस और टेकअवे को प्रोत्साहित करना होगा

एलीवेटर में पर लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिग के नियमों के ध्यान रखना होगा

एस्केलेटर्स में अल्टरनेटिव यानी एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख्स खड़ा हो होगा

एंट्री प्वाइंट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था बना कर रखनी होगी

रेस्टोरेंट के लिए जारी दिशा निर्देश

1. जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो

2. फेस कवर / मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य

3. हाथों को 40 से 60 मिनट तक साबुन से धोया जाए। सैनिटाइज़र (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का इस्तेमाल

4. कोरोना वायरस संबंधी कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत राज्य व जिला हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देना

5. थूकने पर प्रतिबंध

6. आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल