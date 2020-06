Cyclone Nisarga: ने मचाई तबाही, Thane में तेज हवा और बारिश से उखड़े पेड़ों ने खड़ी की परेशानी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra) से टकराने और राज्य में चार लोगों की जान लेने के 18 घंटे बाद चक्रवात निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) पूर्व में विदर्भ क्षेत्र की ओर चला गया। अधिकारियों ने गुरुवार इस बात की जानकारी दी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने अपने नवीनतम बुलेटिन में कहा कि पूर्व में उत्तर-पूर्व की ओर जाने और एक अच्छी तरह से चिह्न्ति निम्न दबाव क्षेत्र ( Low pressure area) में कमजोर होकर, वह विदर्भ क्षेत्र ( Vidarbha Region) की ओर चला गया।

वहीं, राज्य के ठाने ( Thane ) में पिछले 24 घंटे के भीतर 27.62 मिमी बारिश दर्ज की गई। जबकि यहां कुल बारिश अब 56.55 मीटर हुई है।

इसके साथ ही यहां बारिश और तेज हवाओं के चलते पेड़ टूटने और उखड़ने की घटनाएं भी सबसे अधिक देखी गईं हैं।

