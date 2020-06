Maharashtra: PWD Minister Ashok Chavan ने कोरोना को दी मात, अस्पताल से छुट्टी

नई दिल्ली। कोविड-19 ( COVID-19 ) से संक्रमित महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण (

Maharashtra: PWD Minister Ashok Chavan ) अब ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

गुरुवार को पार्टी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ( Congress Leader Ashok Chavan ) का कोविड -19 परीक्षण पॉजिटिव ( Covid-19 test positive ) आया था, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण ( Symptoms of corona ) नहीं थे।

24 मई को उनके गृह स्थान नांदेड़ में और फिर उसके अगले दिन मुंबई के एक निजी अस्पताल में उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था।

उपचार पूरा होने के बाद चव्हाण को गुरुवार दोपहर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार वह अभी भी क्वारंटीन में रहेंगे।

चव्हाण, कैबिनेट के दूसरे सदस्य हैं, जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ। इससे पहले अप्रैल में आवास मंत्री जितेंद्र अव्हाड संक्रमित पाए गए थे।

अव्हाड ने क्वारंटीन में समय बिताया और फिर उन्हें एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद भी वह घर पर आइसोलेशन में रहे।

मई के आखिर से उन्होंने अपनी मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारियों को फिर से संभालना शुरू किया था।

India reports 9,304 new #COVID19 cases & 260 deaths in the last 24 hours. Total number of cases in the country now at 2,16,919 including 1,06,737 active cases, 1,04,107 cured/discharged/migrated and 6,075 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/C5y6EAqCO7