Indo-China Border Dispute: भारत-चीन सीमा पर घटा तनाव, LAC पर 2 किमी पीछे हटी Chinese army

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख ( East Ladakh ) के पैंगोंग लेक ( Pangong Lake ) इलाके में भारत-चीन के बीच पनपा सीमा विवाद ( Indo-China Border Dispute ) अब शांत होता नजर आ रहा है।

कई दिनों तक चले तनाव के बाद दोनों सेनाएं गलवान घाटी ( galwan valley ) में पीछे हट गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ( Chinese Army ) ने अपनी सेना 2 किमी पीछे हटा ली है, जबकि भारतीय सेना ( Indian Army ) अपनी जगह से 1 किमली पीछे हटी है।

आपको बता दें कि भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) विवाद के चलते दोनों सेनाए लगभग एक हफ्ते से आमने-सामने डटी थीं।

