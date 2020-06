Nisarga Cyclone: की वजह से शाम 7 बजे तक बंद रहा Mumbai Airport, कई ट्रेनों के रूट बदले

नई दिल्ली। Nisarga Cyclone ने 72 घंटों के इंतजार के बाद महाराष्ट्र ( Maharastra ) के रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन-दिवे आगार में एक प्रचंड दस्तक दी, जिसके साथ ही महाराष्ट्र के तटीय इलाकों ( Coastal areas of Maharashtra ) में अफरातफरी मच गई।

रत्नागिरी की कलेक्टर निधि चौधरी ने एक बयान में कहा, तूफान ( Nisarga Cyclone ) की आंख (केंद्र बिंदु) लगभग 60 किमी दूर है।

इसने रायगढ़ जिले में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी है। अब यह उरण की ओर आगे बढ़ रहा है।

इस बीच चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) को देखते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटनेशनल एयरपोर्ट ( Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport ) से सभी विमानों की आवाजाही को शाम 7 बजे तक के लिए बंद रखा गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर सभी तरह का कामकाज भी बंद रहा।

Till 19:00 hrs, no take-off or landings would take place at the airport due to #CycloneNisarga : Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai

दरअसल, एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से यह फैसला बेंगलुरु से आने वाली फेडेक्स उड़ानों की लैंडिंग के दौरान आई परेशानियों को देखते हुए लिया गया।

हालांकि निसर्ग तूफान की वजह से उड़ानों के संचालन में किसी तरह को कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मजबूत क्रॉसवाइंड्स को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने यह फैसला लिया।

आपको बता दें कि एक कार्गो विमान एयरपोर्ट पर फिसल गया था। हालांकि इस दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में विमान को रनवे से हटा दिया गया। यह कार्गो विमान बेंगलुरु से आया था।

The airport witnessed a runway excursion earlier today with Fed Ex flight 5033 arriving from Bengaluru. The aircraft was towed away from the runway, no disruption caused: PRO, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai