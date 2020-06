Coronavirus: दिल्ली सरकार से Ajay Maken का सवाल- क्या वेंटिलेटर पर 2 दिन में 6 गुना बढ़ गई मरीजों की संख्या?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना मरीजों ( Coronavirus Patients ) की संख्या को लेकर आई सियासत भी गरम हो गई है।

कोरोना वायरस संक्रमित ( Coronavirus Infection ) लोगों के आंकड़ों को लेकर प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार ( Aam Aadmi Party Government ) विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है।

पिछले दिनों जहां राजधानी में कोरोना मरीजों ( Coronavirus Patients ) की संख्या को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई थी, वहीं इस बार जीवन रक्षण प्रणाली ( Ventilator ) पर मौजूद कोविड रोगियों की संख्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ( Congress ) ने केजरीवाल सरकार ( Kejriwal government ) को घेरा है।

जानें इस समय कहां पहुंचा Cyclone Nisarga? इस लिंक को खोल कर देखें Live

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने बुधवार को एक ट्वीट दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। माकन ने अपने ट्वीट में कोरोना महामारी को लेकर दो डाटा को सामने रखा।

पहले में कांग्रेस नेता ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली में दो दिनों के भीतर वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या 6 गुना तक बढ़ गई है?

इस बीच अजय माकन ने दावा किया कि सरकार की ओर से एक जून को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या 42 बताई गई थी, जो अब कोरोना ऐप में 255 दिखाई जा रही है।

Delhi: कुर्सी जाने के बाद Manoj Tiwari का भावुक संदेश- जाने-अनजाने में हुई भूल-चूक माफ करना

Is there a jump in 3 days from 42, 92 to 255 patients on Ventilators!



Look at the chaos and opacity in data of Kejriwal.



Latest screen shot of his App!

✅ Dashboard says

38 Patients on Ventilators 264 vacant

✅ Table inside same App says

255 Patients on Ventilators 153 vacant pic.twitter.com/e7QxfKoVLg