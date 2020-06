CM Uddhav Thackeray ने Nisarga प्रभावित रायगढ़ के लिए 100 करोड़ रुपये की प्राथमिक सहायता घोषित की

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra CM Uddhav Thackeray ) ने शुक्रवार को चक्रवात निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) से बुरी तरह प्रभावित रायगढ़ ( Raigad ) का दौरा किया और इसके लिए 100 करोड़ रुपये की प्राथत्मिक सहायता ( First aid ) का एलान किया।

इस चक्रवात के कारण छह लोगों की जान चली गई और राज्य के एक दर्जन से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं।

मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि 'यह कोई राहत पैकेज ( Relief package ) नहीं है', बल्कि पूर्ण पैकेज की घोषणा से पहले लंबी औपचारिकताएं पूरी होने तक राहत देने के लिए जिले को दी गई एक प्राथमिक सहायता राशि है।

Home Ministry ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- Nizamuddin Markaz Case में नहीं CBI जांच की जरूरत

In Raigad district, an immediate inquiry has been ordered into the damage caused by #CycloneNisarga and Rs 100 crore will be provided as emergency relief: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray pic.twitter.com/UmH576RIL2