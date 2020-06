Assembly Election 2020: भाजपा का Bihar और Madhya Pradesh उपचुनाव पर फोकस

धीरज कुमार

नई दिल्ली। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election ) और मध्य प्रदेश के उप विधानसभा चुनाव ( Madhya Pradesh By Elections ) पर फोकस कर दिया है। अभी जमीनी प्रचार अभियान संभव नहीं है तो पार्टी ने वर्चुअल प्रचार अभियान ( Virtual Election Campaign ) के जरिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार ( Election Campaign )करने की योजना बनाई है। स्मार्ट टीवी, लैपटॉप समेत तमाम हाईटेक माध्यमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के प्रस्ताव को पार्टी हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है।

Underworld Don Dawood Ibrahim निकला कोरोना संक्रमित, Karachi के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती!

गृह मंत्री अमित शाह 7 जून को वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के लिए सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी 10 जून को वीडियो कांफ्रेंस और फेसबुक लाइव के जरिए रैली करेंगे। खासकर बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शाह के संबोधन को पहुंचाने का लक्ष्य प्रदेश भाजपा इकाई को दिया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की बाधा नहीं पहुंचे, उसके लिए बड़े हॉल में बड़े स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन हॉल के अंदर सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। सोशल मीडिया बीजेपी फॉर बिहार लाइव के माध्यम से 72 हजार बूथों के अलावा 45 जिलों के 9547 शक्ति केंद्र 1099 मंडलों में अमित शाह की रैली को भाजपा कार्यकर्ता सुनेंगे।

Indian-Chinese Army के बीच होगी कमांडर स्तर की बैठक, खत्म होगा Ladakh Border Dispute!

वर्चुअल रैलियों को सफल बनाने के लिए पार्टी के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों और पूर्व प्रत्याक्षियों को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले दो महीने ऑनलाइन प्रचार के जरिए ही भाजपा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जमीनी प्रचार अभियान की संभावना बहुत कम है बिहार में मौजूदा विधानसभा कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। लेकिन कोरोना वायरस के संकट के दौर में चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेना है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर चुनाव होना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस के 22 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जबकि 2 सीटों विधायकों के निधन होने पर खाली हो गई है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव का एलान करें लेकिन पार्टी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है

Unlock-1.0: अब पूरी तरह से बदले नजर आएंगे Shopping Mall , केंद्र सरकार ने जारी की Guideline

मध्य प्रदेश में कई बड़े नेताओं की रैली

मध्य प्रदेश में नीतिन गडकरी के अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरए सामजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की वर्चुअल रैली प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं की रैलियां भी होनी है।

एमपी और बिहार ही नहीं बंगाल पर भी निगाह

मध्य प्रदेश और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी डिजिटल प्रचार अभियान को जोर देने की योजना है। गृह मंत्री अमित शाह 9 जून को बंगाल के पार्टी कार्यकत्र्ताओं को भी डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे।