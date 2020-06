AAP MLA Prakash Jarwal को झटका! Delhi Court ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। डॉक्टर सुसाइड केस ( Doctor suicide case) में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल ( AAP MLA Prakash Jarwal) को दिल्ली कोर्ट ( Delhi Court ) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विधायक जरवाल की ओर से दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका ( interim bail plea ) को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि आप विधायक ( AAP MLA ) ने कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट में दायर याचिका में जरवाल ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मांगी थी।

A Delhi Court dismisses interim bail of AAP MLA Prakash Jarwal. He had sought the interim bail to attend last rites of his father-in-law. He is currently lodged in Tihar Jail in connection with a doctor’s alleged suicide case. (File pic) pic.twitter.com/N33EPGV26w