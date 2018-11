दिल्ली: बवाना औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर

नई दिल्ली। राजधानी के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। यहां एक कारखाने में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। कारखाने से धुंआ और आग की लपटे तक आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और दमकल विभाग को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। जानकारी के अनुसार यह आग एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं, पुलिस प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आसपास की इमारतों को खाली करा लिया है।

चक्रवातीय तूफान गाजा की तमिलनाडु में दस्तक, हाई अलर्ट पर भारतीय नौसेना

#Visuals A Fire Broke Out in a factory in Delhi's Bawana Industrial Area, this morning. 22 fire tenders are present at the spot. Firefighting operations are underway. pic.twitter.com/Sp9XQycTPP