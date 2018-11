जम्मू-माधोपुर बॉर्डर पर 4 संदिग्धों ने गन प्वाइंट पर हाईजैक की कार, पंजाब में जारी हुआ अलर्ट

नई दिल्ली। पंजाब के पठानकोट से बड़ी खबर सामने आई है। यहां चार संदिग्ध युवकों ने हथियारों के बल पर युवक से इनोवा कर छीन ली और फरार हो गए। वारदात को अंजाम जम्मू बॉर्डर पर माधोपुर और सुजानपुर के बीच दिया गया। इनोवा के ड्राइवर राजकुमार ने तभी घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पीड़ित के शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है।

Four people have absconded with a car in Punjab's Madhopur. The four were travelling from Jammu to Pathankot. Police have launched a search operation.