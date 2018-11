रफाल डील पर बोले दस्सू के सीईओः 'अनिल अंबानी को हमने चुना और मैं झूठ नहीं बोलता'

नई दिल्ली। देश के बहु चर्चित प्रकरण रफाल डील पर फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट ने बड़ा बयान दिया है। दसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा है कि हम भारत के साथ पिछले 60 सालों से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। रिलायंस को हमने चुना है। रिलायंस के तीस पार्टनर है। ये बातें उन्होंने एक मीडिया हाउस में इंटरव्यू के दौरान कही। इस दौरान फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने इस डील पर उठ रहे हर एक सवाल का विस्तार से जवाब दिया। इंटरव्यू में एरिक ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए हर आरोपों को सिरे खारिज करते हुए उनको करार दिया।

We chose Ambani by ourselves. We already have 30 partners other than Reliance. The IAF is supporting the deal because they need the fighter jets for their own defence to be at the top: Dassault CEO Eric Trappier on allegations of corruption in the Reliance-Dassault JV deal pic.twitter.com/GPzjadkWz8