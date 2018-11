मुंबई: अंधेरी वेस्ट की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत

नई दिल्ली। मुंबई के अंधेरी(वेस्‍ट) उपनगरीय इलाके आग लगने की खबर सामने आई है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग यहां वीरा देसाई रोड स्थित कदम चॉल एसआरए इमारत में लगी। इमारत से धुआं और आग की लपटें निकलते देख लोगों के होश उड़ गए। तभी आसपास के लोगों की घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड़ को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड़ ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

Mumbai: 2 people died, 1 injured after a level-2 fire broke out on 10th & 11th floor in Kadam Chawl SRA building, near Oberoi Tower on Vira Desai road, Andheri (W), around 8:30 pm yesterday. The cause of fire is yet to be ascertained. #Maharashtra pic.twitter.com/cbBbopzxrk