मुंबई भाजपा की उपाध्यक्ष बनीं अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, बोली- नहीं बनकर रहूंगी शोपीस

नई दिल्ली। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों को भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया है। पार्टी में नया पद भार संभालने वाली पूनम ने कहा कि राजनीति में शामिल अधिकांश महिलाओं की तरह वह केवल शोपीस बनकर नहीं रहेंगी। बल्कि एक कट्टर कार्यकर्ता बनकर उभरेंगी। अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने 2004 में भाजपा का दामन थामा था, लेकिन उस समय वह अन्य जिम्मेदारियों और काम की वजह से राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय उनके दोनों बच्चे काफी छोटे थे, लेकिन अब उनके साथ यह समस्या नहीं है और वह अब इन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। पूनम ने कहा कि अब देश को उनकी जरूरत है और वह पूरी तरह से समर्पित होने को तैयार हैं। इस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष पूनम ने अपने शहर और फिर देश के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की।

