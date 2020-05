​दिल्ली सरकार ने AIIMS, RML, LNJP समेत कई बड़े हॉस्पिटलों को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में Lockdown के अंतिम दिनों में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खौफनाक रूप सामने आया है।

यहां रविवार को 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) 1295 नए मामले सामने सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों ( Corinacirus Peteints ) की संख्या बढ़कर 19, 844 हो गई है।

वहीं, दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) ने राजधानी के कई शीर्ष अस्पतालों को कोविड-19 ( Covid-19 ) की मौतों की रिपोर्टिंग में कथित देरी को लेकर कारण बताओं नोटिस ( Show cause notice ) जारी किया है।

इन अस्पतालों पर सरकारी आदेशों और आपदा प्रबंधन अधिनियम ( Disaster management act )

के उल्लंघन का आरोप है।

Show cause notices have been issued to AIIMS-Delhi, Lok Nayak hospital, RML hospital and Safdarjung hospital to explain the reasons for the delay in reporting #COVID19 death cases: Delhi Government — ANI (@ANI) May 31, 2020

रविवार को जारी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, एम्स अस्पताल, लोक नायक अस्पताल, आरएमएल अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में मौत के मामलों की रिपोर्ट करने में देरी के कारणों की व्याख्या की जा सके।

इन नोटिस में सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( DDMA ) के नियमों का हवाला दिया है।

Memorandums have been issued to Baba Saheb Ambedkar hospital, Guru Teg Bahadur hospital, and Rajiv Gandhi Super Speciality hospital to explain the reasons for delay in reporting #COVID19 death cases: Delhi Government https://t.co/WPxElD3Vph — ANI (@ANI) May 31, 2020

दिल्ली सरकार की ओर से अस्पतालों को ये कारण बताओं नोटिस कोरोना वायरस के कारण अब तक कुल 57 मौतों के बाद जारी किए गए हैं।

कुछ के साथ 5 अप्रैल को वापस डेटिंग भी 30 मई को सामूहिक रूप से जारी की गई थी। इसमें से पांच लोगों को मौत 30 मई को हुई, जबकि शेष 53 लोगों की जान 5 अप्रैल और 29 मई के बीच में गई।

13 deaths and 1295 new #COVID19 positive cases reported in Delhi today, taking the total number of cases in Delhi to 19844 and death toll to 473: Delhi Government pic.twitter.com/hniAUk3UBv — ANI (@ANI) May 31, 2020

आपको बता दें कि राजधानी में स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी कोरोना से मृत्यु के मामलों की रिपोर्ट करने में देरी के कारणों की व्याख्या करने और उपरोक्त निर्देशों द्वारा जारी निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए जवाब—तलब किया गया था।