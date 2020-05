COVID-19: दिल्ली में फिर Corona का फिर नया रिकॉर्ड, 1 दिन में 1295 कोरोना मरीज

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) के नए मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना रोगियों ( Coronavirus peteint in Delhi ) का हर रोज एक नया रिकॉर्ड भी बन रहा है।

अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus Case ) के 1295 नए रोगी मिले हैं।

इसके साथ ही दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) ने कोरोना ( Covid-19 ) से मरने वाले 57 लोगों का नया आंकड़ा भी जारी किया है।

दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक बुलेटिन में कहा कि दिल्ली में अभी तक कोरोना ( Coronavirus Outbreak ) से 473 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

वहीं कोरोना की चपेट में आए रोगियों की कुल संख्या 19844 हो गई है।

