Weather Update: दिल्ली-NCR ​में फिर बदला मौसम मिजाज, बारिश के बाद सुहावना हुआ मौसम

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Rain in Delhi-NCR ) और उससे सटे इलाकों में रविवार शाम को बारिश हुई।

बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट ( Temperature drop ) से न केवल दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिली, बल्कि मौसम भी सुहावना ( pleasant weather ) हो गया।

दिल्ली में दोहपर बाद से आकाश में घटा उमड़ आई, जिसके बाद शाम होते-होते मेघों ने बरसना ( Heavy Rain ) शुरू कर दिया।

आपको बता दें कि रविवार तड़के भी दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में बारिश हुई थी।

Waterlogging near Delhi-Faridabad border in Badarpur area, following rainfall in the national capital today. pic.twitter.com/Reznh7M5rE — ANI (@ANI) May 31, 2020

आपको बता दें कि दिल्ली-NCR में शनिवार देर रात तक तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश होती रही। हालांकि मौसम वैज्ञानिक इसको प्री-मानसून नहीं बता रहे हैं, लेकिन मानसून से पहले बरसे पानी ने राजधानी में रहने वाले लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत जरूर दी।

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक मौसम खुला रहने की उम्मीद जताई है। जबकि चार जून से मौसम एक बार फिर करवट लेगा।

Delhi witnesses weather change; visuals from near India Gate. India Meteorological Department (IMD) has predicted maximum temperature to touch 35 degrees Celsius in the national capital today and thunderstorm with hail. (Data source: IMD) pic.twitter.com/lIYrBZo0UG — ANI (@ANI) May 31, 2020

वहीं, आईएमडी के अनुसार अरब सागर पर एक कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव के कारण केरल में मानसून की शुरुआत के लिए 1 जून से स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी।

केरल में मानसून की आगमन की तारीख हर साल 1 जून और महाराष्ट्र में 10 जून के आसपास की होती है।

पूवार्नुमान लगाने वाली एक निजी एजेंसी ने शनिवार को दावा किया था कि मानसून पहले ही केरल से टकरा चुका है, लेकिन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जोर देकर फिर से अपने दावे को दोहराया गया।

Telangana: Water logging in parts of Hyderabad after heavy rainfall lashed the city earlier today. pic.twitter.com/UK8PkNngu0 — ANI (@ANI) May 31, 2020

मंत्रालय के सचिव ने कहा कि सोशल मीडिया में केरल पर मानसून की शुरुआत के बारे में खबर सही नहीं है। मॉनसून केरल में नहीं आया है।

