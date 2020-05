Unlock 1.0: 30 जून तक बढ़ा कंटेनमेंट जोन, Delhi, Mumbai, Jaipur, Indore समेत कई शहरों में Lockdown से नहीं राहत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Modi Goverment ) ने कंटेनमेंट जोन ( Containment Zone ) में राष्ट्रव्यापी बंद ( Lockdown ) को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।

इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा।

Unlock 1.0: केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद?

