Delhi में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मास्क पहनने को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus In Delhi ) का बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटें में दिल्ली में 5 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके बाद ना सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है।

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने भी बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं कार में बैठने वाले अकेले शख्स के लिए भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। ये फैसला बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है।

यह भी पढ़ेंः दिल्ली में Corona ने तोड़ा चार महीने का रिकॉर्ड, गुजरात के 20 शहरों में आज से लागू होगी ये पाबंदी

Delhi High Court rules mask mandatory even if a person is driving alone. It states that a mask acts as a 'suraksha kavach' which would prevent the spread of COVID19. pic.twitter.com/litzyIQ4iN