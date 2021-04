देश में Corona की दूसरी लहर ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में आए डराने वाले केस

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी लहर ने मंगलवार को एक बार फिर अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में डरा देने वाले आंकड़े सामने आने से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है।

बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 1 लाख 15 हजार 239 नए केस सामने आए हैं। ये अब तक के दैनिक मामलों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। देश में इससे पहले रविवार को एक लाख कुछ अधिक केस सामने आने पर ही रिकॉर्ड टूटा था, लेकिन मंगलवार को सामने आए नए मामलों ने इस रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है।

Maharashtra reports 55,469 new COVID cases, 34,256 recoveries, and 297 deaths in the last 24 hours



Total cases: 31,13,354

Active cases: 4,72,283

Total recoveries: 25,83,331

Death toll: 56,330 pic.twitter.com/j1PTwmpK1E