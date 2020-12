कोहरे में लिपटा दिल्ली एनसीआर, विजिबिलीटी में आई कमी

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में रविवार को एक बार फिर कई इलाकों में वायु प्रदूषण के कारण धुंध छाई रही। धुंध का सीधा असर बुरारी, लक्ष्मी नगर, आईटीओ, गीता कॉलोनी, दिल्ली कैंट, द्वारका में पड़ा। इन इलाकों में आज विजिबिलिटी बहुत कम रही।

