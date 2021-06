Delhi Unlock: दिल्ली में सोमवार से ऑड-इवन फॉर्मूला खत्म, खुलेंगी सभी दुकानें, सिनेमा-जिम-स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अब महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप काफी कम हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। जनता को राहत देते हुए सीएम केजरीवाल ने सोमवार से अनलॉक-3 के तहत दिल्ली में कई पाबंदियों में ढील दी जा रही है। राजधानी में कल से रेस्टोरेंट्स 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम करेंगे। इसके अलावा निजी दफ्तरों में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम किया जाएगा। हालांकि दिल्ली में अभी स्कूल-कॉलेज, स्वीमिंग पुल, स्पा सेंटर बंद रहेंगे।

यह भी पढ़ें :— दिग्विजय सिंह बोले— सत्ता में आए तो कश्मीर में आर्टिकल 370 का फैसला पलटेंगे, भाजपा ने कहा- यही तो चाहता है पाकिस्तान



इनको मिली छूट...

- शॉपिंग मॉल्स और बाजार के लिए ऑड-इवन का फॉर्मूला खत्म।

- रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन अभी सिर्फ 50 प्रतिशत सिटिंग कैपेसिटी ही होगी।

- निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।

- धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी।

- शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं।

- बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं।

- साप्ताहिक बाजार को अनुमति दी जा रही है लेकिन एक दिन में एक जोन में एक ही साप्ताहिक बाजार को अनुमति दी जाएगी।

यह भी पढ़ें :— एंटीबॉडी कॉकटेल लेने वाले 40 मरीजों पर दिखा असर, 24 घंटे में कोरोना के लक्षण ठीक होने का दावा

Religious places to be opened but no visitors allowed. Weekly market allowed but only 1 market per zone. Weddings not allowed in public places like banquet halls or hotels, allowed only at court or homes with not more than 20 people. Only 20 people allowed at funerals: Delhi CM pic.twitter.com/XPB4A3s81m