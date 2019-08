NMC बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों से मिले हर्षवर्धन, हड़ताल खत्म करने की अपील

नई दिल्ली। देश भर में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 ( NMC bill ) का विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। वहीं, दिल्ली में डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मिलने पहुंचा। इस दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने डॉक्टर्स से काम पर वापस लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टरों से मुलाकात कर बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर उनकी गलतफहमी दूर की।

Health Minister Dr. Harsh Vardhan: I met doctors and cleared their misunderstandings over some provisions of bill.Have explained to them that this bill is in nation's interest&in interest of doctors and patients.Appealed to them to end their protest #NationalMedicalCommissionBill pic.twitter.com/xf867ZzBoV