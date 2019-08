जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ ( Shopian encounter ) में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ गुरुवार देर रात से चल रही है। पुलिस के अनुसार शोपियां के बद्रहामा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना घेराबंदी शुरू कर दी। इस बीच आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षाबलों ने आतंकियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, इस बीच एक जवान शहीद हो गया।

Shopian: Exchange of fire between terrorists and security forces in Pandoshan village. More details awaited. #JammuAndKashmir

इसी बीच एक आतंकी के मारे ( Shopian Encounter ) जाने की खबर आई है। हालांकि इसकी अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकती है। आतंकियों की संख्या तीन बताई जा रही है। घाटी में यह सैन्य अभियान सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया।

उन्नाव केस में सुनवाई से लेकर कश्मीर में फोर्स की तैनाती तक इन खबरों पर रहेगी नजर

Shopian: Exchange of fire underway between terrorists and security forces in Pandoshan village. More details awaited. #JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/PN2LUptQCu