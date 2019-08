उन्नाव केस: सुप्रीम कोर्ट ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का दिया आदेश, CBI के अफसर तलब

नई दिल्ली। अदालत ने इस मामले में दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही उन्नाव रेप केस से जुड़े सारे मामले उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही। कोर्ट ने यूपी सरकार और सीबीआई से जांच रिपोर्ट के बारे में भी सवाल किए। अब इस केस की सुनवाई दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

Unnao rape & accident case: Chief Justice of India also asked Solicitor General to interact with Central Bureau of Investigation (CBI) Director, regarding the rape and road accident. Supreme Court said that if necessary, chamber hearing may take place. https://t.co/pOzpE1GlVN

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार द्वारा लिखे गए पत्र को संज्ञान में लेकर मामले की सुनवाई गुरुवार को करने का आदेश दिया था। पीड़िता की मां की ओर से खिले पत्र में उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के आदमियों से खतरा होने का आरोप लगाया है। अदालत ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है।

अदालत ने ( Unnao rape case e ) अपने जनरल सेक्रेटरी से यह बताने को कहा है कि अगर पत्र वास्तव में 17 जुलाई को मिल गया था, तो इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करने में देरी क्यों हुई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट सामने आईं हैं जिनसे लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 17 जुलाई को पत्र रिसीव करने के बाद कुछ भी नहीं किया गया।

Unnao Rape Case: SC seeks presence of the responsible CBI officer till 12 noon today in Court, to inform it about progress in the case. CJI Ranjan Gogoi also seeks full details of investigation about the status in the case. SC also says it is likely to transfer trials in the case pic.twitter.com/LzA9A43fOv