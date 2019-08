रणदीप सुरजेवाला: CJI ने उन्नाव रेप मामले पर लिया संज्ञान, अब होगा न्याय

नई दिल्‍ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्‍नाव रेप केस के मुद्दे पर एक बार योगी सरकार को घेरा है। उन्‍होंने कहा कि प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने इस मामले में संज्ञान लिया है।

अब इस बात की उम्‍मीद की जा सकती है कि न्याय होगा। उन्‍होंने कहा कि अभी तक पीड़िता और उसके परिवार को मिलने वाले कई धमकियों को यूपी सरकार और स्‍थानीय प्रशासन ने नजरअंदाज किया।

उन्नाव कांड पर योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में यूपी सरकार पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने और न्‍याय दिलाने में फेल साबित हुई है।

इससे पहले गुरुवार को बहुचर्चित उन्नाव रेप केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्‍यायधीश रंजन गोगोई ने सख्‍त रुख का संकेत दिया है। उन्‍होंने कहा है कि उन्‍नाव रेप केस से जुड़े चारो मामले दिल्‍ली ट्रांसफर होंगे।

CBI 12 बजे तक मांगी स्‍टेटस रिपोर्ट

सीजेआई रंजन गोगोई ने उन्‍नाव रेप केस मामले में जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ( CBI ) से स्टेटस रिपोर्ट 12 तक मांगी है। सीजेआई ने कहा कि जरूरत पड़ी तो चैंबर में भी सुनवाई संभव है।

