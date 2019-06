बिहार: 'चमकी और लू' का तांडव जारी, 260 पार पहुंचा मौत का आंकड़ा

पटना। बिहार में खतरनाक बीमारी 'चमकी बुखार' यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ( aes ) और प्रचंड गर्मी का तांडव लगातार जारी है। इन दोनों के प्रकोप से सूबे में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आलम ये है कि मरने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसका हल कुछ नहीं निकल रहा है।

चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में कुल 100 बच्चों की मौत

चमकी बुखार से बिहार में मरने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक सौ से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें अकेले मुजफ्फरपुर में 100 बच्चों की मौत हुई हैं। वहीं, समस्तीपुर , सीतामढ़ी , हाजीपुर , सारण और बेगूसराय में भी इस चमकी बुखार ने कुछ मासूमों की जिंदगी छीन ली है।

सबसे ज्यादा SKMCH में हुई है बच्चों की मौत

मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल हॉस्पिटल में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को भर्ती कराया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा बच्चों की मौत SKMCH में हुई है।

रविवार को एसकेएमसीएच में 15, केजरीवाल अस्पताल में तीन और मोतीपुर में एक सहित कुल 19 बच्चों की मौत हो गयी। वहीं, 37 नए मरीज भर्ती किए गए हैं।

एसकेएमसीएच में 20 बच्चे और केजरीवाल में 17 बच्चे भर्ती किए गए हैं। इसके अलावा हाजीपुर में दो, सारण और बेगूसराय में इस बीमारी से एक-एक बच्चे की मौत हो गई।

#UPDATE Sunil Kumar Shahi, Superintendent at Sri Krishna Medical College&Hospital (SKMCH): Death toll due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) in Muzaffarpur rises to 100. #Bihar https://t.co/KsS4axA0zD