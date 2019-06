मौसमः 24 घंटे में देश के कई राज्यों में पहुंचेगा मानसून, आज उत्तराखंड में होगी बारिश

नई दिल्ली। केरल और मुंबई में अपनी आमद दर्ज करवाने के बाद अब मानसून का असर देश के अन्य इलाकों में देखने को मिल रहा है। उन राज्यों के लिए ये राहत की खबर है जो पिछले लंबे समय से झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान हैं। इनमें राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य शामिल हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में देश के 8 राज्यों में मानसून का असर देखने को मिल सकता है।



लंबे समय से बारिश की बूंदों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये राहत की खबर हो सकती है कि अब जल्द ही मौसम उनके इलाके में मेहरबान होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 24 से 48 घंटे में देश के 8 राज्यों में मानसून की बौछार शुरू हो जाएगी।

आपको बता दें कि फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ने अपनी आमद दर्ज करवा दी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से माहौल पूरी तरह बदल गया है।

इन क्षेत्रों में जमकर बरसेंगे बदरा

मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मानसून अगले एक दिन में हिमालय से होता हुआ पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों में भरपूर बरसेगा। यहां से आगे बढ़ते हुए असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इसका खासा असर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर में मानसून के पहुंचने से उत्तर भारत के कुछ इलाकों में सूरज के तेवर हल्के पड़ सकते हैं। यहां दिल्ली-एनसीआर और यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदा बांदी के साथ पारा लुढ़क सकता है।

उत्तराखंड में मेहरबान होगा मानसून

मौसम विभाग की माने तो 16 जून से पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में भी मानसून मेहरबान रहेगा। यहां बारिश भले ही रविवार को कम बारिश हो, लेकिन पूरे हफ्ते यहां अच्छी बारिश के संकेत हैं। माना जा रहा है मौसम की इस चाल का असर उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा।

#MumbaiRains which have been continuing for quite a while now will be seen for the next few days as well. These #rains were attributed to #CycloneVayu and rains have been continuing as enough moisture is available in the atmosphere. https://t.co/2Oyyuvj01M