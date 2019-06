बिहार में चमकी के साथ लू से भी मर रहे लोग, 24 घंटे में 66 की मौत

नई दिल्ली। एक ओर जहां पूरा देश प्रचंड गर्मी का शिकार है, बिहार में मौसम की मार से लोग अपनी जान गवां रहे हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (चमकी) से मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। इसके साथ ही गर्मी और लू से मरने वालों की संख्या भी 66 तक पहुंच गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये मौतें 24 घंटे के भीतर-भीतर हुईं हैं। वहीं, 100 से अधिक अस्पताल में भर्ती हैं। औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में लू लगने के कारण ये मौतें हुई हैं। गया और पटना का शनिवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

Bihar: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan & MoS Health Ashwini Choubey meet patients & their families at Sri Krishna Medical College&Hospital in Muzaffarpur. So far, 80 people have died due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) in Muzaffarpur. pic.twitter.com/zQA1q3Pp6n