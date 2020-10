Durga Puja: कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पंडाल के अंदर जाने की इजाजत नहीं

कोलकाता। दुर्गा पूजा ( Durga Puja ) को लेकर सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। अदालत के आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सभी दुर्गा पूजा पंडालों को लोगों के लिए 'नो-एंट्री जोन' बना दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार की शुरुआत से कुछ दिन पहले सुनाए गए आदेश में अदालत ने कहा है कि छोटे पंडालों के लिए पांच मीटर और बड़े पंडालों के लिए 10 मीटर क्षेत्र को भी नो-एंट्री जोन में शामिल किया गया है।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर करीब और एक महीने में बढ़ सकते हैं 26 लाख नए केसः केंद्रीय समिति की रिपोर्ट

कितने लोगों को अनुमति

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि छोटी पूजा के मामले में 15 और बड़ी पूजा के मामले में 25 लोगों को ही बफर जोन या पंडालों के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। यह लोग भी पहले से आइडेंटिफाइड होने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों की पहचान आयोजकों को पहले से करनी होगी और इसकी स्थायी सूची सख्ती से बनाए रखी जाएगी।

नो-एंट्री जोन बनाए जाएंगे

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दुर्गा पूजा पंडाल क्षेत्रों की बैरिकेडिंग करनी होगी और गैर सूची वाले सभी व्यक्तियों के लिए नो-एंट्री जोन का सीमांकन करना होगा। उच्च न्यायालय यह आदेश राज्य भर में लागू कर दिया गया है और इसमें सभी पूजा पंडाल शामिल हैं। ममता बनर्जी सरकार ने दुर्गा पूजा पंडाल के लिए 50,000 रुपये दिए हैं।

All Durga Puja pandals declared no-entry zone in West Bengal. Only organizers can enter the pandals. Names of people allowed to enter the pandals to be displayed outside it, orders Calcutta High Court