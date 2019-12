हिमाचल के कांगड़ा में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.0 मापी गई तीव्रता

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मैग्नीट्यूड मापी गई है।

हालांकि इस दौरान किसी तरह के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके लगते ही लोगों की चीखें निकल गईं।

लोग अपने घरों से निकल कर बाहर की ओर भागे। लोगों में खौफ का आलम यह था कि वो काफी समय तक घर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सके।

