उद्धव के बयान पर भाजपा का पलटवार, फडणवीस ने कहा- हमारे सैनिकों के शौर्य का अपमान किया

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 'चीन से हम भागते हैं' वाले बयान को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस विवादित बयान पर कहा कि इस तरह के बयान देकर सीएम ने हमारे सैनिकों के शौर्य का अपमान करने का काम किया है। वे इसकी भर्त्सना करते हैं। हमारे सैनिकों ने-30 डिग्री तापमान में चीन के सैनिकों का मुकाबला कर उन्हें खदेड़ा है।

दिल्‍ली नगरनिगम उपचुनाव: AAP ने चार सीटों पर मारी बाजी, केजरीवाल बोले-जनता ने भरोसा जताया

The chief minister said -- 'China se hum bhagte hain'. It is an insult to our soldiers. Our soldiers faced the Chinese at -30°C temperature, laid down their lives & chased away the Chinese. I condemn his statement: Maharashtra Leader of Opposition Devendra Fadnavis pic.twitter.com/W9WmLlOIiH