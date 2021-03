नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के पांच वार्ड उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इन पांच में चार सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है।

गुजरात के निकाय चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भाजपा को दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में खाली हाथ रहना पड़ा है। 'आप' के इस शानदार प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राजधानी के लोगों को बधाई दी है।

केजरीवाल ने कहा कि ये नतीजे बताते हैं लोगों ने दिल्‍ली सरकार के कामों पर भरोसा जताया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई, आपको बधाई। ये परिणाम बताते हैं कि एक बार फिर AAP की दिल्ली सरकार के कामों पर भरोसा जताया गया है। अच्छे काम पर मोहर लगाई।

Public did not like when they (BJP) demanded Rs 13,000 crores from me. Whatever money was to be given, Delhi govt gave, but they kept asking for more & public didn't like it. Govt which couldn't give salary to its sanitation workers does not deserve to stay in power: Delhi CM pic.twitter.com/ElPaYihLlk