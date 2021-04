उड़िया और अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक मनोज दास का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

नई दिल्ली। प्रसिद्ध कहानीकार, उड़िया और अंग्रेजी के जाने-माने लेखक मनोज दास ( Manoj Das ) का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi )ने मनोज दास के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा- अंग्रेजी और उड़िया साहित्य के लिए मनोज दास ने अमूल्य योगदान दिया।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मनोज दास ने खुद को एक जानेमाने शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और उत्कृष्ट लेकर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अंग्रेजी और उड़िया साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। ह श्री अरबिंदो के दर्शन के एक प्रमुख प्रतिपादक थे। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर दुख जताते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

Shri Manoj Das distinguished himself as a noted educationist, popular columnist and prolific writer. He made rich contributions to English and Odia literature. He was a leading exponent of Sri Aurobindo's philosophy. Pained by his demise. Condolences to his family. Om Shanti.