Google ने देश की इस भाषा को बताया 'सबसे खराब', लोगों की नाराजगी और हंगामे के बाद मांगी माफी

नई दिल्ली। गूगल ( Google ) पर भारत में ‘सबसे खराब भाषा’ के सवाल का जवाब कन्नड़ ( Kannada ) आने पर कर्नाटक ( Karnataka ) में गुरुवार को लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। यही नहीं गूगल के खिलाफ अब सरकार ने भी कानूनी नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है।

सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस मामले में गूगल की निंदा की है। हालांकि बाद में गूगल की ओर से ‘भारत में सबसे भद्दी (अगलिएस्ट) भाषा’ पूछे जाने पर अपने सर्च इंजन पर आने वाले जवाब से कन्नड़ को हटा लिया। कंपनी ने लोगों से इस मामले में खेद जताते हुए कहा कि सर्च के परिणाम में उसकी राय नहीं होती।

If Kannada is now called ugliest language in India, it is merely an attempt by @Google to insult this pride of Kannadigas. Demand apology from @Google ASAP to Kannada, Kannadigas. Legal action will be taken against @Google for maligning the image of our beautiful language! 2/2