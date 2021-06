Weather Update: आज केरल पहुंचेगा Monsoon, जानिए आपके राज्य में कब देगा दस्तक

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल ( Monsoon In Kerala ) के तटीय इलाकों पर दस्तक दे दी है। दरअसल केरल में पिछले कुछ दिनों ने प्री मानसून बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद कई राज्यों में इसका असर दिखाई देगा।

आईएमडी के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून दक्षिण केरल, दक्षिण अरब सागर, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु में आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ और हिस्सों में मानसूनी बारिश देखने को मिलेगी।

इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून का असर देखने को मिलेगा। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कई जिलों में आने वाले दो से तीन दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

Southwest Monsoon has advanced into some parts of south Arabian Sea, Lakshadweep area, south Kerala, south Tamil Nadu, remaining parts of Comorin – Maldives area and some more parts of southwest Bay of Bengal today, the 3rd June 2021. pic.twitter.com/HQFo05ZPUN