NASA शुक्र पर 30 साल बाद भेजेगा अपने दो अंतरिक्ष यान, इन रहस्यों से उठेगा पर्दा

नई दिल्ली। मंगल ग्रह पर फतह हासिल करने के बाद अब अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ( NASA ) शुक्र ग्रह के रहस्‍यों से पर्दा उठाना चाहती है। इसके लिए नासा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।

खास बात यह है कि करीब 30 वर्षों बाद नासा दो अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह की ओर भेजने जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी समय तय नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि अगले 10 वर्षों के अंदर इन दोनों यानों को शुक्र ग्रह पर भेज दिया जाएगा।

इतने खर्च का अनुमान

नासा का अनुमान है कि मिशन शुक्र के लिए उसे इन दोनों यानों को अंतरिक्ष भेजने में करीब 50 करोड डॉलर का खर्च आ सकता है।

In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8