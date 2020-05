फिर बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली-NCR में तेज आंधी के बाद बारिश के साथ पड़े ओले

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Rain in Delhi-NCR ) और उससे सटे इलाकों में गुरुवार शाम अचानक मौसम बदल गया।

मौसम में बदलाव की वजह से दिल्ली-NCR में धूलभरी आंधी के बाद बारिश ( Rain ) के साथ ओले पड़ें। दिल्ली के साथ गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और सोनीपत में तेज आंधी के बाद बारिश हुई है।

